Il Pd della fascia appenninica mette in pista Giorgio Locchi

GUALDO TADINO – "I comuni dell’area Nord Est dell’Umbria non possono che chiedere di essere protagonisti concreti in vista dell’importante appuntamento elettorale con le elezioni regionali". Lo spiega il Pd del comprensorio gualdese che lancia anche la candidatura di Giorgio Locchi. "Rispondendo all’appello della Segreteria regionale Pd di realizzare un progetto rappresentativo e aperto a tutti i territori umbri, il circolo Pd di Gualdo Tadino, insieme a Sindaci, amministratori e ai circoli dei comuni di Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro e Nocera Umbra avanza presso la Segreteria regionale una candidatura rappresentatadalla figura dell’assessore gualdese Giorgio Locchi. La competenza di quest’ultimo, unita ad una fiducia trasversale dentro e fuori il nostro territorio, dove si è distinto per essere il più votato della fascia appenninica alle comunali, si mostrano motivazioni forti per una candidatura attrattiva, che risulta essere un valore aggiunto per il Pd e per l’intera coalizione che sostiene Stefania Proietti alla presidenza della Regione".