Il parroco benedice i telefonini: "Non portino sulla strada sbagliata"

E adesso per i telefonini arriva anche la benedizione ’celeste’ con tanto di bollino: un adesivo con l’immagine del santo protettore ed un messaggio-preghiera da portare sempre dietro con sé ad ogni chiamata o “navigata” sui social dal proprio smartphone. È l’inedita crociata di don Giorgio Mariotti, 74 anni, parroco tifernate: l’obiettivo è portare a un corretto e responsabile utilizzo di “telefonini”, tablet, computer ed altre tecnologie di comunicazione.

Accanto alla benedizione di cellulari e affini, prima iniziativa del genere in Italia dal 2015, l’intraprendente parroco di diverse chiese e comunità della zona nord di Città di Castello, al confine con la Toscana fra cui quella di Nuvole, ha deciso di aggiungere alle celebrazioni religiose in onore di San Biagio (protettore della “gola” e patrono degli specialisti otorinolaringoiatri) un ulteriore e concreto passaggio con la consegna ai fedeli che lo vorranno di un “adesivo benedetto” da attaccare dietro al proprio dispositivo vocale e video con l’immagine del santo ed una frase eloquente: "Benedici Signore Gesù, per intercessione di San Biagio, questo mio smartphone". Un “Bollino Celeste” di qualità per tenere sempre alta l’attenzione su quelli che possono essere gli effetti sulla salute delle persone provocati dall’utilizzo di cellulari, smartphone, tablet e tutti i derivati della tecnologia delle comunicazioni e sul dilagare di un uso distorto e talvolta pericoloso, specie per i più piccoli e i giovani, di messaggi e comunicazione e intelligenza artificiale.

Nell’invitare i fedeli a prendere parte come ogni anno, la prima domenica di febbraio, alle celebrazioni liturgiche in occasione di San Biagio e della festa a lui dedicata, dalla propria pagina facebook, “Parrocchia di Nuvole”, il sacerdote anticipa alcuni contenuti della sua omelia dedicata in parte, dopo la benedizione dei cellulari e gli adesivi, ai nuovi programmi sull’intelligenza artificiale "che possono diventare indicatori di strade sbagliate". "In concomitanza della Festa di San Biagio – precisa don Giorgio – come negli anni passati, verrà data la benedizione alle persone e a tutti i nuovi mezzi di comunicazione, cosi che nella fede le persone possano essere preservate da eventuali danni che questi mezzi potrebbero procurare e portare invece il bene e la verità. Verrà anche regalato – conclude don Giorgio Mariotti – un adesivo benedetto che, chi vuole, potrà applicare dietro al proprio telefonino".