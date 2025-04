Il parco rinasce . Sarà destinato agli anziani

PERUGIA - Un gruppo di amici e colleghi di lavoro - i family banker office di Banca Mediolanum di Perugia, Bastia e Foligno - hanno deciso di unire le forze e destinare parte del premio che la Banca riconosce loro per l’attività professionale ad azioni benefiche. In quest’ottica, il coordinatore Nicola Gasbarro, ha lanciato al consiglio del Sodalizio di San Martino la proposta di sistemare l’area verde a fianco della struttura, incolta e impraticabile, e metterla al servizio delle persone assistite. "Mia madre – racconta Gasbarro - è ospite della struttura. E ogni volta che andavo a trovarla mi faceva male vedere quel patrimonio verde inutilizzato e incolto. Un giorno mi sono detto: perché non ripulirlo e attrezzarlo con delle panchine? Questo polmone può essere messo al servizio degli anziani con ricadute benefiche per lo spirito e per il corpo. Così il sogno è diventato realtà. Grazie ai contributi del gruppo l’area è rinata ed è diventata fruibile. Sarà intitolata alla memoria di mio padre, Pasquale Gasbarro. Il nostro team non è nuovo a queste iniziative: nel 2022 abbiamo contribuito alla sistemazione del parco di san Sisto voluta dall’associazione “Alessandro Pedetti“". L’area sarà inaugurata l’8 maggio alla presenza dell’assessore David Grohmann, a dimostrazione della valenza sociale e collettiva di questo recupero.