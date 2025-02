Il parco Ranghiasci respira. Partono i lavori sul Villino

È una delle gemme "nascoste" del centro storico di Gubbio, eppure Parco Ranghiasci non ha mai avuto il riconoscimento che merita. L’area verde che si estende nella parte alta della città è però ora pronta a operazioni di riqualificazione: nei giorni scorsi è stato infatti approvato il progetto esecutivo per un intervento da 213mila euro complessivi, finanziato da Comune di Gubbio e Provincia di Perugia. Nella prima fase i lavori riguarderanno la ristrutturazione del villino, da tempo chiuso e spesso, purtroppo, oggetto di atti vandalici; nel dettaglio, verranno sostituiti tutti gli infissi, sarà attivato un impianto di videosorveglianza e predisposta una nuova distribuzione della parte servizi e degli impianti. Al primo piano tornerà ad esserci una caffetteria, mentre quello superiore ospiterà una sala polifunzionale, e i due livelli saranno separati da una parete vetrata e anche insonorizzati. I fondi, dunque, saranno utilizzati per rimettere in sesto il villino, la cui terrazza sarà anche impermeabilizzata per evitare le infiltrazioni che si verificano all’interno dei locali. Nell’importo è anche compreso lo studio scientifico condotto sulle alberature del parco, che sono state censite per verificarne la stabilità, con i tecnici incaricati che stileranno una relazione sullo stato delle piante. Ora che il progetto è stato approvato non resta che attendere la gara per l’assegnazione dei lavori, mentre il cantiere dovrebbe partire nel corso della primavera per poi concludersi entro la fine del 2025. Per completare le operazioni servirebbero però ulteriori 100mila euro, che consentirebbero l’intervento sugli arredi e sull’illuminazione, al momento considerati lavori secondari.

Federico Minelli