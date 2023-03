Il "Palio dei Quartieri" incanta pure a Piacenza

NOCERA UMBRA – Il Palio dei quartieri è stato protagonista a Piacenza. Grazie all’Aurs, Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, presieduta da Carlo Paolocci, Nocera mette in mostra l’importante evento estivo. La location è stata "Piacenza Expo", due giorni dedicati all’esposizione delle variegate rievocazioni storiche nazionali e internazionali. "Nocera c’era. E a parte il gioco di parole, riportiamo un risultato di grandi presenze e di apertura internazionale. Medioevo, Rinascimento e via via nella storia fino al Novecento: incontri, scambi, colori, profumi. Un’esperienza importante, in vista di una Festa nocerina che si prefigura sempre più attraente e attrattiva", spiega il presidente Vincenzo Pierantoni. I nocerini, suddivisi dalla via del Borgo cittadino nelle rispettive epoche storiche, Borgo San Martino 1350-1450 e Porta Santa Croce 1820-1920, si preparano ad animare Nocera di storia, cultura, attrazione e arte culinaria. "In sana contesa, ma con l’unico obiettivo di omaggiare il borgo nocerino e di accogliere i tanti visitatori, i Quartieri vi attendono quest’estate, dal 31 luglio al 6 agosto, per rivivere insieme un’esperienza unica" conclude Pierantoni.