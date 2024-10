Il paese saluta Armando: "Il custode discreto del Parco Pascoletti"

E’ scomparso con discrezione come discreta era la sua presenza, in compagnia del suo cagnolino Willy, al parco Pascoletti di Ponte San Giovanni. Armando, 94 anni, aveva avuto l’attenzione della cronaca sul periodico della “Pro Ponte” per le sue attenzioni alla trasformazione del Parco e il suo rammarico perché, diceva "la gente passa e non saluta e a me invece piacerebbe scambiare due parole con chi passa, ma han tutti fretta". "Resterà però il tuo ricordo – osserva Gino Goti –e, forse in molti, il dispiacere di non averti mai salutato".