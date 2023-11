Il paese onora i caduti: "Troppe persone sacrificate dalla guerra"

Una cerimonia partecipata quella che si è svolta a Ponte San Giovanni per onorare il Monumento dei

Caduti in Via del Ponte Vecchio. Tante le associazioni del territorio che erano presenti alla manifestazione. L’assessore Edi Cicchi: "Una celebrazione importante quella di oggi perché consente a tanti giovani che sono il presente e il futuro della nostra società di ricordare quanti a Ponte San Giovanni ma ancora oggi in tutto il mondo quanti militari o civili stanno perdendo la vita a causa di guerre ingiuste".