Il nuovo prato del "Curi". Sopralluogo a Coverciano: "Erba sintetica e naturale"

Il Comune "copia" gli stadi di Coverciano e Arezzo per rifare il terreno di gioco del Renato Curi. L’assessore comunale allo Sport, Pierluigi Vossi, infatti, in occasione degli interventi sui manti erbosi dei campi da calcio dello stadio di Pian di Massiano ma anche dell’impianto sportivo comunale di Pianello, ha chiesto e ottenuto un incontro per poter visitare il campo sportivo alle porte di Firenze. Qui infatti ci sono terreni di ultima generazione composti da un misto di erba sintetica e naturale, che potrebbero proprio riguardare lo storico "Curi".

Nel centro sportivo di Coverciano in verità il sopralluogo si è già volto la settimana scorsa mentre ad Arezzo è fissato per il giorno 19. Mercoledì scorso oltre all’assessore erano anche presenti il dirigente dell’Unità operativa Impianti sportivi Paolo Felici e il suo collaboratore Giacomo Capone, mentre per l’incontro di mercoledì prossimo ad Arezzo è prevista la partecipazione anche del geometra Francesco Mogranzini. "Questi appuntamenti - viene spiegato nell’atto – sono molto importanti in quanto permettono di osservare da vicini alcuni impianti e permettere all’Ufficio di poter pianificare al meglio gli interventi previsti sul manto erboso dello stadio Curi e dell’impianto sportivo di Pianello".

Va ricordato che l’intervento sul prato dello stadio del Perugia non è proprio dietro l’angolo. Nei mesi scorsi era previsto che questo importante intervento venisse effettuato insieme a quello dei gradoni della Gradinata e della Curva Nord. E invece sindaca e assessori hannosuccessivamente stabilito con tanto di determina di Giunta che "i lavori di riqualificazione dello stadio Renato Curi – I Stralcio, riguarderanno solo i le opere della copertura della Curva Nord, l’adeguamento statico/sismico della Tribuna Est e la manutenzione dei servizi igienici per il pubblico sempre nei settori Curva Nord e Tribuna Est, stralciando così gli interventi in Curva Sud, Tribuna Ovest e campo da gioco".

Per il I stralcio si partirà con la gara e consegna dei lavori prevista per i prossimi mesi. Il primo intervento, relativo alla tribuna est, sarà concluso entro il 2025. Poi si procederà con la Nord. Nel frattempo procedono i lavori per rifare il terreno di gioco dell’antistadio: il vecchio manto in erba sintetica è in corso di sostituzione, per una spesa di quasi 500mila euro.