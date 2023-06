Il nuovo governo di Umbertide Giunta, entrano Cavedon e Goracci

La giunta del governo "Carizia-bis" è ufficiale. Ieri la firma dei decreti e la pubblicazione delle deleghe degli assessori. Ad affiancare il sindaco, ancora in veste di vice e forte di un eccellente successo personale alle elezioni, Annalisa Mierla, 43 anni, insegnante di ruolo e in quota Fratelli d’Italia a cui va la delega "pesante" alla Ricostruzione post terremoto e quindi Commercio, cultura, politiche sociali e istruzione. Riconfermato assessore anche Alessandro Villarini, 56 anni, commercialista, a cui vanno bilancio e programmazione (già avute in passato, dal 2009 al 2012), lavori pubblici e urbanistica. Nuovo mandato da assessore anche per Francesco Cenciarini, 36 anni, impiegato e segretario provinciale della Lega a cui sono state riconfermate le deleghe all’ ambiente, frazioni, polizia locale, con l’aggiunta delle manutenzione esterne, scorporata dai lavori pubblici.

Quindi i due nuovi ingressi in Giunta, ufficiali dopo tante voci dopo il risultato del voto: quello di Lorenzo Cavedon, per Fratelli d’Italia e quello di Lara Goracci, in quota Umbertide Civica, movimento locale aderente ad Umbria Civica e guidato da Luigino Orazi. A Cavedon, 37 anni, agente assicurativo, già capogruppo della Lega dal 2018 al 2020 e poi approdato a FdI assieme a Mierla, vanno le deleghe di sport, sviluppo economico, agricoltura, agriturismo, promozione del territorio e politiche del lavoro. Lara Goracci, 43 anni, assistente sociale con un passato nell’IdV di Antonio Di Pietro e poi nel movimento "Umbertide Cambia", vanno tributi, trasporto pubblico, pari opportunità e digitalizzazione. Il sindaco Carizia ha tenuto per se Sanità, Personale, Partecipate e Protezione civile. Per la presidenza del Consiglio comunale la scelta è ricaduta su Giovanna Monni, voluta fortemente da FdI in virtù della storica militanza nel Centrodestra oltre che del buon risultato elettorale.

Nella rinnovata assise comunale, la cui convocazione è fissata per venerdì prossimo alle 18.00, entrano: per FdI Antonio Molinari (che rioccupa lo scranno dopo nove anni di assenza) e Luca Santinelli, insieme a Monni e Marco Floridi; per la Lega Alessio Ferranti, Alessio Silvestrelli e Giovanni Dominici; per "Umbertide per Carizia" (la cosiddetta Lista Fucsia) Giulia Medici, Silvia Cecchetti e Nicola Moretti. All’opposizione il Pd, con Filippo Corbucci, Tiziano Riberti, Tommaso Fiorucci e Spartaco Montanucci a cui si aggiunge il candidato sindaco Sauro Anniboletti; Federico Rondoni rappresenta il movimento "Corrente".

Paolo Ippoliti