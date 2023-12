Il nuovo direttore della Galleria. Alto gradimento per D’Orazio: "Un nome illustre e di alta cultura"

Un cuore rosso accanto a un meraviglioso volto dipinto dal Perugino. Sui canali social, Costantino D’Orazio “commenta“ così la nomina a nuovo direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria (e lla Direzione Regionale Musei Umbria) ufficializzata venerdì sera dal Ministero della Cultura. Storico dell’arte, scrittore, curatore di mostre e divulgatore tv, D’Orazio raccoglie l’eredità di Marco Pierini ed entrerà in carica dal 31 gennaio (fino a quella data c’è ad interim Stefano L’Occaso) ma l’attesa e la curiosità per il suo progetto della Galleria sono già altissime. E si moltiplicano le attestazioni di stima, gli auguri di benvenuto, le felicitazioni per la vittoria, a partire dai complimenti di Vittorio Sgarbi. "Sono stati premiati – dice il Sottosegretario alla Cultura – l’attivismo e l’impegno nel racconto dell’arte di Costantino D’Orazio alla direzione della Galleria Nazionale, che ha manifestato le sue capacità di studioso in alcune mostre recenti, come quali quella di Artemisia Gentileschi a Genova, alla quale io ho lavorato".

Anche le istituzioni locali si mobilitano. "Un nome illustre e di alta professionalità e cultura che saprà certamente valorizzare, ancor di più, il grande patrimonio artistico della Galleria Nazionale dell’Umbria" è il commento dell’assessore alla cultura della Regione, Paola Agabiti, che esprime soddisfazione per la nomina e si complimenta "con il direttore D’Orazio per il prestigioso incarico che va ad aggiungersi ai suoi tanti successi professionali". E ricorda che di recente, a UmbriaLibri a Terni "abbiamo avuto modo di apprezzare ancora una volta la sua arte oratoria in un incontro che ha registrato un altissimo gradimento del pubblico. D’Orazio – prosegue – eredita una Galleria che ha vissuto una stagione di grande successo grazie anche alla mostra organizzata sotto la guida del direttore Pierini, nell’ambito delle iniziative per i 500 anni dalla morte del Perugino". Dalla Regione si rinnova anche "l’impegno a una collaborazione proficua".

"Un benvenuto e un augurio di buon e proficuo lavoro" anche da parte del sindaco Andrea Romizi. "Siamo certi – dice il primo cittadino – che Costantino D’Orazio saprà guidare la Galleria Nazionale dell’Umbria con impegno e determinazione proiettandola sempre più in alto nel panorama museale italiano. Il Comune riconferma anche in questa occasione la propria disponibilità a collaborare con la Gnu, a beneficio della collettività e dell’arte". Con l’occasione il sindaco ci tiene a salutare nuovamente il direttore uscente Marco Pierini "per quanto fatto nei suoi anni di incarico a Perugia con passione e grande dedizione al lavoro".

Sofia Coletti