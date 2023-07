il nuovo ciak a settembre

Grande attesa per il ritorno di ’’Don Matteo’’: a settembre Spoleto si prepara ad accogliere il turismo da fiction. Le riprese della serie 14 della fiction tv più amata dagli italiani sono già iniziate la settimana scorsa, ma il set si trasferirà a Spoleto solo nella seconda metà di settembre. La troupe dovrebbe arrivare il 18 settembre per rimanere fino al 23 ottobre. Don Matteo, con Raoul Bova avestore i panni del prete detective dopo l’uscita del mitico Terence Hill, rappresenta una delle principali iniziative di promozione turistica integrata messa in atto da Confcommercio, Con Spoleto e Comune di Spoleto. L’operazione richiede un budget di circa 200mila euro, finanziati con proventi dell’imposta di soggiorno.