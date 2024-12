Il mondo delle fiabe irrompe al “Christmas . Wonder Village“

Cascia inaugura il 2025 con uno spettacolo suggestivo ispirato al mondo delle fiabe, pensato per affascinare grandi e piccoli. In un’atmosfera magica e coinvolgente, l’evento va in scena domani per dare il benvenuto al nuovo anno, regalando emozioni indimenticabili. "Un evento che negli anni ha preso sempre più piede diventando ormai una tradizione – commenta il vicesindaco e assessore al turismo, Marco Emili – e genera entusiasmo tra i cittadini e turisti che hanno deciso di passare con noi il Capodanno. Ci ritroviamo tutti insieme in un’atmosfera unica che ogni anno ci offre la possibilità di scambiarci gli auguri per un anno sereno passando insieme un pomeriggio di festa". Quest’anno il programma del Christmas Wonder Village, ricorda, "propone un omaggio al nuovo anno nel Mondo delle Fiabe, pensato per i piccoli, ma che divertirà tanto anche gli adulti. L’invito è esteso a tutti", anno". Informazioni sul programma degli eventi sul sito www.discovercascia.com.