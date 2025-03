Il "mistero" dei telefoni cellulari smarriti

Una parte della delibera della Sezione controllo della Corte dei Conti è dedicata al ‘mistero’ dei telefoni cellulari (Iphone 13 e Iphone 14) in dotazione al gruppo della Lega Umbria sempre nel 2024. Il presidente Antonello Colosimo ha chiesto infatti chiarimenti in merito a beni acquistati nel corso della legislatura di cui manca documentazione in merito a smarrimenti, riconsegne o smaltimento. Nel dettaglio vengono chiesti chiarimenti "sull’avvenuto smaltimento di due telefoni Iphone 13 per i quali risultano agli atti esclusivamente i documenti che ne attestano l’irreparabilità e una autocertificazione di smaltimento rilasciata dal consigliere Stefano Pastorelli. "Al riguardo – scrive Colosimo – , si osserva che la documentazione agli atti non dà conto delle ragioni per le quali il dichiarato smaltimento sia stato effettuato autonomamente dallo stesso e non si sia, invece, proceduto secondo le disposizioni che prevedono che ’i beni non più idonei all’uso sono affidati all’ufficio competente dell’Assemblea legislativa’". Colosimo inoltre, rileva "anche la denuncia di smarrimento" presentata da Pastorelli "per quattro beni in uso allo stesso nel periodo di appartenenza al gruppo (…)". Tra questi anche un Iphone14. A cercare di chiarire l’inghippo è stato poi Valerio Mancini, che ha preso il posto di Pastorelli alla Lega. In merito allo smaltimento dei due Iphone 13, Mancini spiega che "non ne conosce né ne può conoscere le motivazioni o le circostanze e dei quali ha potuto solo prendere atto e riferire come per legge". Quanto all’Iphone14 smarrito, Mancini riferisce che "la denuncia di smarrimento è stata trasmessa all’Assemblea Legislativa, ma al Gruppo Lega non erano state inviate da Pastorelli precedenti denunce in merito".

M.N.