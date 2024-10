Il ministro Urso punta sull’Umbria: "Qui siderurgia e made in Italy"

"L’Umbria è il cuore dell’Italia, ci sono alimentazione e made in Italy, ma anche siderurgia, come a Terni, che sono la base del nostro sviluppo". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un tour umbro che ha toccato anche Foligno per la campagna elettorale, a Campello, presso l’auditoruium ‘Alberto Pacifici’ ha incontrato gli imprenditori del cluster dell’Aerospazio, per raccontare loro i progetti del Governo, che ha presentato una legge sulla ‘space economy’. All’incontro, oltre al presidente del cluster, Daniele Tonti, hanno partecipato la presidente Donatella Tesei e l’assessore regionale Michele Fioroni, oltre al senatore Franco Zaffini, la presidente dell’Assemblea legislativa Eleonora Pace, il questore e il Prefetto di Perugia. Ad introdurre l’incontro Carlo Pacifici, di Meccanotecnica Umbra e Zaffini, che ha ricordato Alberto Pacifici, il patron dell’azienda di Campello, da poco scomparso. "Il cluster è fatto di percorsi aziendali che hanno fatto scuola ed era importante stabilire un contatto col ministro".

Dell’importanza del cluster ha parlato anche Fioroni, con il presidente Tonti che ha mostrato dati e progetti: nascita intorno ai primi del ‘900, poi la decisione di mettere insieme nel 2008. 42 le imprese totali associate, per 4.500 dipendenti e oltre 800 milioni di fatturato. Tutte piccole e medie imprese, che reinvestono il 10 per cento del fatturato in ricerca e sviluppo e che costituiscono il 3 per cento del Pil dell’Umbria, più del peso dell’aerospazio sul Uil italiano. Tonti ha presentato il ‘Piano strategico per l’aerospazio’ e gli obiettivi, come il ridurre la dipendenza di questa industria da soggetti esteri. "Siamo una vera eccellenza nazionale - ha detto Tesei - io ho accompagnato il percorso di questo cluster da presidente della Commissione Difesa del Senato, prima di guidare l’Umbria". "Abbiamo 11 distretti in tutta Italia dell’aerospazio e quello umbro, nato tra le montagne, è un piccolo miracolo. Come Governo abbiamo allocato sull’aerospazio, tra risorse europee e nazionali, 7 miliardi entro il 2026 e vogliamo mantenere, grazie a questo, il nostro ruolo di potenza economica". Urso, da Campello, ha parlato anche di nucleare: "Proprio perché è necessario garantire il costo dell’energia, dobbiamo lavorare per gli impianti nucleare di quarta generazione, accanto agli impianti di energia rinnovabile. Entro la fine di quest’anno realizzeremo il legislativo che ci permetterà di realizzarli e realizzeremo una società nazionale per realizzare in italia per impianti da installare dove lo richiedono le imprese". Proprio l’energia e l’approvvigionamento energetico complessivo sono alla base dell’accordo di programma per le Acciaierie di Terni, ricordate dal ministro.