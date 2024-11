Il ministro Lollobrigida nello stand di Birra Flea

GUALDO TADINO – Birra Flea, prodotto made in Gualdo, ha ottenuto grande apprezzamenti a "Vinitaly Usa", esposizione che si è svolta nella metropoli americana a fine ottobre. All’evento, una vetrina di ordine primario anche se alla prima edizione, hanno preso parte produttori di vino di alto livello: in tale prestigioso contesto la Birra Flea si è distinta anche come unico birrificio artigianale del Centro-Nord Italia; la sua presenza è stata considerata anche un’occasione per valorizzare il territorio e la qualità della birra artigianale umbra. Lo stand dell’azienda gualdese è stato molto visitato ed apprezzato: tra i più illustri ospiti, c’è stato il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, sostenitore della qualità della produzione artigianale italiana; una presenza graditissima, che "ha ulteriormente rafforzato il valore dell’iniziativa e il riconoscimento di Birra Flea come esempio di eccellenza e innovazione".

Soddisfattissimo Matteo Minelli, fondatore ed amministratore delegato del brand, che nei giorni scorsi ha avuto l’onore di ospitare nella sede della sua azienda di via Cairoli anche Antonio Tajani, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. "La partecipazione al Vinitaly Usa -ha detto- è per noi motivo di grande orgoglio. Vedere il nostro marchio crescere e affermarsi ogni giorno a livello internazionale testimonia il valore di ciò che facciamo. Birra Flea continua a raggiungere traguardi significativi, e siamo entusiasti di poter rappresentare l’eccellenza italiana anche oltre oceano".

Alberto Cecconi