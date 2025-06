Il Merendanzo "Siete tutti invitati alla festa. Una giornata per rinsaldare i rapporti"

Anche quest’anno la Fondazione “La Città del Sole“, ente storico nel panorama della salute mentale e dell’impegno socio-culturale, invita la città alla sua festa, il Merendanzo, in programma domenica 15 a villa del Colle del Cardinale. L’evento è stato presentato al ristorante Numero Zero. Presenti Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, la sindaca Vittoria Ferdinandi, Ilaria Batassa direttrice della villa del Colle del Cardinale, Raffaella Serra, direttrice sanitaria fondazione La Città del Sole – Onlus, e il direttore generale Marco Casodi. Ferdinandi ha detto che il “Merendanzo” cattura in maniera straordinaria il senso di ciò che si fa a Numero Zero e con la Città del Sole: ossia combattere gli stereotipi con la gioia e la socialità anche per 18 ore consecutive di festa. "La Fondazione – ha continuato – è un’enorme palestra di comunità, dove tutti si sporcano le mani per ricostruire una società sempre più a brandelli. Questa esperienza è l’esempio che il cambiamento è possibile ed ognuno di noi può esserne agente".

"Il Merendanzo – spiega Casodi - è una giornata di arte e spettacolo dal vivo per ogni età, per festeggiarsi e festeggiare assieme alla comunità di riferimento. Sarà anche un momento per presentare alla Città di Perugia lo stato dell’arte dei molti progetti messi in campo a partire dal 1998. Un’occasione per rinsaldare relazioni e per crearne di nuove, con soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi".

Il programma: si parte alle 10 con la visita guidata ai giardini e al parco della Villa. E poi tra collettivi d’arte, cabaret e concerti arriva l’ora del pranzo preparato dai ragazzi di Numero Zero. Nel pomeriggio l’attore Valerio Aprea, metterà in scena Gola. Si chiude con lo swing di Matteo Schifanoia Quintet in concerto.