Il mercato settimanale va a Ponterio

TODI – Il mercato settimanale del sabato si trasferirà da Viale Abdon Menecali, dove attualmente si svolge, in località Ponterio. L’attuale sede, sulla quale si affaccia l’Istituto Einaudi, sarà infatti oggetto a breve dei lavori di rigenerazione urbana che prevedono il completo rifacimento della viabilità e degli spazi di sosta, con l’inevitabile interdizione della stessa anche al tradizionale mercato. L’intervento, pur effettuato in due stralci, non permetterebbe in ogni caso di ospitare gli ambulanti.

La nuova collocazione, decisa ieri dalla Giunta dopo un ulteriore confronto con gli operatori ambulanti, è stata adottata in via sperimentale per un anno. La nuova area individuata è quella commerciale alle spalle della via Tiberina, dotata di ampi parcheggi e aree verdi. Venticinque gli stalli al momento individuati, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza, a fronte degli attuali sedici titolari di posteggio: 12 non alimentari, 3 alimentari e 1 produttore agricolo. Le condizioni potranno permettere quindi anche di infoltire le presenze degli operatori e l’arricchimento merceologico, grazie anche ad un’ubicazione che beneficia, dal punto di vista della comodità per la clientela extracomunale, anche della vicinanza con lo svincolo E45 e della vicina "Due Mari". "La nuova sede del mercato – spiega il vicesindaco Claudio Ranchicchio, che tra le sue deleghe ha quella del commercio – diventerà operativa nel giro di un paio di settimane, subito dopo la riassegnazione dei posteggi agli operatori titolari di concessione. Sarà cura del Comune dare tempestiva evidenza allo spostamento, in modo da rilanciare il tradizionale appuntamento del sabato".

Susi Felceti