Il Liceo Made in Italy è solo qui ’Musica industria culturale’ la svolta

Il Liceo Made in Italy, l’indirizzo di nuova istituzione e pensato con l’obiettivo di valorizzare il know how italiano, è pronto a nascere, anche a Foligno. Da oggi, in tutta Italia, si apre la prima finestra di iscrizioni alle scuole superiori. Una finestra che resterà aperta fino al 10 febbraio. E questa sarà una vera e propria prova dei fatti per il Liceo Made in Italy dell’ Umbria, con il “Frezzi - Beata Angela“ che era stato l’unico istituto a richiederne l’attivazione. Scarso successo al primo anno, per il prossimo la dirigente scolastica Maria Marinangeli, appena arrivata a Foligno, ha scelto la curvatura: ‘Musica industria culturale’. Gli studenti, così, potranno concentrarsi di più nello sviluppare e nel far crescere la propria passione musicale e potranno frequentare le ore di marketing dell’industria culturale, il diritto e l’economia della musica. Come seconda lingua, oltre all’inglese, ci sarà il tedesco ritenuto più in linea con la storia e con le sfide future.

"Per noi - dice la preside Marinangeli - si tratta di una sfida nuova che si affianca a quella dei quattro indirizzi su cui possiamo già contare come il Classico, le Scienze umane, l’Economico sociale e il Linguistico". Marinangeli, presentando nei mesi scorsi la possibile svolta che aveva apportato all’indirizzo, rimasto lettera morta, aveva sottolineato come: "Abbiamo riguardato la storia del liceo, che ha avuto profondi musicofili e abbiamo analizzato il territorio, già profondamente attento alle filiere dell’agroalimentare e della moda. Abbiamo quindi capito che avremmo potuto mettere a fuoco la vocazione del liceo con un indirizzo sugli eventi, sulla musica e sulla cultura". I ragazzi che si diplomeranno al Frezzi acquisiranno quindi competenze specifiche su gestione e organizzazione di eventi, giornalismo e critica musicale, giornalismo esperto in marketing, event manager, promotore di eventi culturali, blogger e influencer nel settore della promozione musicale, social media manager nel settore turistico. La segreteria didattica, per le famiglie interessate ad informazioni, è aperta tutte le mattine e anche il martedì e giovedì pomeriggio. Anche tutti i genitori e ragazzi che vorranno visitare la scuola e vivere l’esperienza di ‘liceale per un giorno’ potranno farlo.

