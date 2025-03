Il libro di Franco Chianelli. Incontro al teatro dei Riuniti

UMBERTIDE – Ci vuole coraggio per raccontare la propria vita in un libro, quando è stata segnata dal dolore e da continue sfide. E’ l’esperienza di Franco Chianelli che sarà al Teatro dei Riuniti per presentare il suo libro dal titolo "Il coraggio di chi ha perso", sabato 29 marzo alle 17.00. Quella di Chianelli, che dopo la drammatica scomparsa del figlio morto di leucemia ha fondato il "Comitato Daniele Chianella" - che da 35 anni fornisce assistenza ai malati e alle loro famiglie, finanzia la ricerca medica e supporta le strutture sanitarie - è la vita di chi di fronte ad un bivio, cadere nel baratro o rialzarsi, ha scelto la seconda opzione. Insieme alla moglie Luciana ha deciso di trasformare il dolore in forza, mettendola a disposizione di chi lotta tutti i giorni contro malattia. La sua esperienza ha trovato spazio nelle pagine del libro "Il coraggio di chi ha perso", la cui presentazione, promossa dal Comune e dal "Comitato per la vita Daniele Chianelli", si aprirà con i saluti del sindaco Luca Carizia, del vicesindaco Annalisa Mierla e dell’assessore Lorenzo Cavedon. Seguiranno gli interventi, moderati da Fabrizio Ciocchetti, dell’autore, di Luciana Cardinali, di Antonio Pierini responsabile Programma Trapianti e del medico Francesco Arcioni.