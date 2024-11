Il lago continua a piacere. C’è il pienone di visitatori e tornano pure i fenicotteri

Giornate estive fuoristagione regalano al Trasimeno un ponte di Ognissanti davvero straordinario. I turisti hanno letteralmente preso d’assalto ieri le mete rivierasche, e tutto lascia immaginare che lo stesso si ripeta anche oggi. Immagini di un lungolago stracolmo di visitatori arrivano da Passignano, da castiglione del lago, dal Campo del Sole di Tuoro, ma soprattutto da Isola Maggiore.

Traghetti pieni hanno solcato le placide acque per tutta la giornata, fino al calare del sole quando a riempirsi sono stati anche i tavoli di ristoranti e locali vari, così come in giornata lo era stato per bar e gelaterie. Tantissimi anche gli amanti dello sport, che hanno preso parte alle tante iniziative che soprattutto per gli amanti del trekking non mancano mai (molteplici in tutta la Valnestore e nella zona di Città della Pieve). Ma anche bicicletta, complice la recente presentazione della Ciclovia del Trasimeno, oggetto di un intervento che ha portato alla progettazione, realizzazione e installazione di una segnaletica orientativa e informativa adeguata a costruire una Ciclovia inclusiva e per tutti, con la predisposizione anche in questo caso di contenuti multimediali relativi alle caratteristiche dettagliate di accessibilità e percorribilità di tutta la Ciclovia, pubblicati sul portale Umbria Tourism, dal quale si accede tramite Qr code e Nfc, presenti in tutta la segnaletica, in modo da permettere a chiunque di prendere decisioni informate per pianificare la propria esperienza turistica.

L’inclusività è il concetto chiave proprio della nuova campagna di azioni “Trasimeno per tutti”, una chiave che spalanca le porte a chi ama la vita all’aria aperta, la natura, lo sport, e il sapore di una vita a contatto con l’ambiente.

E per gli appassionati questi ultimi giorni hanno regalato ancora un’altra sorpresa: quella dell’arrivo di uno stormo di fenicotteri avvistati nella zona dell’Oasi la Valle, fotografati dagli appassionati di birdwatching e diventati virali sul web, a conferma di quante soprese riservi l’ambiente lacustre. E con il livello del lago in risalita, da -160 a -140 cm sotto lo zero idrometrico, l’autunno con i suoi tramonti spettacolari diventa una delle stagioni più belle per visitare il Trasimeno.