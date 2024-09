Il Gubbio riparte dalla Torres

C’è (quasi) sempre il modo per riscattarsi, e il Gubbio ha la possibilità di cancellare la sconfitta contro l’Arezzo con la partita di stasera contro la Torres (20:45). Mister Taurino analizza la gara nella conferenza stampa pre gara, ben consapevole della difficoltà del match: "Sarà una partita tosta contro una squadra forte, lo scorso anno hanno fatto un signor campionato, si sono rinforzati e puntano a vincere. Noi vogliamo dimostrare di poter stare al passo con le grandi di questo girone". Il rischio di abbattimento di morale è dietro l’angolo, ma il tecnico leccese vuole mantenere alta l’attenzione: "Nel calcio i momenti positivi non sono mai duraturi: non pensavamo di essere fenomeni prima e non pensiamo ora che ci possa crollare il mondo addosso per un risultato negativo. Nonostante la buona prestazione non siamo stati né bravi né fortunati a sfruttare gli episodi che ci siamo creati e che ci sono capitati. La squadra è giovane e deve lavorare e crescere tanto, le partite sono tutte sul filo perché il campionato è di livello e può capitare di perderle o vincerle in qualsiasi caso. Non dobbiamo fasciarci la testa o buttarci giù ma comunque serve una reazione in seguito alla sconfitta". Da non sottovalutare anche l’aspetto fisico: "A livello generale la squadra sta bene. Stiamo provando a portare tutti in condizione anche per facilitarci i compiti e avere più opzioni. D’Ursi voglio ringraziarlo perché il ragazzo è da un mese che va avanti con gli antinfiammatori e non si è mai tirato indietro, ora la situazione è migliorata molto ma non ha mai rinunciato a mettersi a disposizione. Sicuramente è della partita ma vedremo come sfruttarlo, Franchini è rientrato in gruppo, contro l’Arezzo abbiamo preferito non rischiarlo perché il problema che ha avuto era particolare e abbiamo preferito tenerlo fuori". È la fase d’attacco quella che ha evidenziato le lacune maggiori finora, ma Taurino non si scoraggia: "Sono stimolato a trovare soluzioni offensive. Sicuramente qualche problemino lo stiamo avendo in alcuni movimenti che ci permettono di essere più incisivi negli ultimi 20 metri". Capitolo probabile formazione. Il tecnico rossoblù potrebbe cambiare molto rispetto alla trasferta di Arezzo, anche per il ritorno di Franchini tra i disponibili.

(3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Pirrello; Corsinelli, Rosaia, Proietti, David; Giovannini, Franchini; Tommasini. Federico Minelli