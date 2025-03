Il gruppo teatrale va in scena. Tre gioni con “Mary Poppins“

GUBBIO - Partirà stasera, con la “prima“ alle 20.45, la tre giorni di spettacoli del Gruppo teatrale “Carlo Nardelli“, che al Teatro Comunale di Gubbio “Luca Ronconi“ metterà in scena Mary Poppins. Mesi di prove hanno accompagnato un gruppo che ogni anno cambia forma e numero, ma resta invariato nella sostanza: una famiglia di un’ottantina di persone, in cui ognuno porta la propria storia, i propri percorsi, i propri talenti e ne fa condivisione e ricchezza, per camminare e crescere insieme. Questa l’atmosfera che i ragazzi del Gruppo teatrale vogliono portare sul palco per far respirare al pubblico a magia di un sogno grande, costruito giorno dopo giorno con impegno e amicizia, seguendo l’insegnamento importante di Mary Poppins: "Tutto può accadere, se ci credi". Lo spettacolo, diretto da don Mirko Orsini e Gabriele Ferranti, andrà in scena 21, 22 e 23 marzo. L’appuntamento è alle 20.45 nelle serate di venerdì e sabato, mentre la domenica saranno disponibili due repliche, alle 16.45 e alle 20.45. I biglietti si possono acquistare al botteghino del Teatro comunale fino a domani, con orario 9-12 e 15-18. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza teatrale coinvolgente.