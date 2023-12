Il Gran Galà dell’industria umbra. Silvio Pascolini imprenditore dell’anno

Al centro UmbriaFiere è andata in scena la terza edizione del ’Galà delle imprese’, organizzato da Acacia Group, l’osservatorio delle imprese, fondato da Francesco Pace. Nel corso della serata sono stati assegnati i riconoscimenti alle realtà umbre più performanti e alle persone che si sono distinte per la loro attività.

Silvio Pascolini è stato insignito del premio ’Imprenditore dell’anno 2023’, consegnato da Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e Matteo Minelli e ritirato insieme a Tommaso Costantini, con lui titolare di Icom. Ad accogliere i tanti partecipanti - 360 tra imprese e imprenditori alla serata che ha celebrato un 2023 di lavoro intenso, fatto di impegno e passione - è stato lo stesso Pace.

Gli altri riconoscimenti assegnati: Dominga Cotarella ha ricevuto il premio Donna & Impresa, consegnato da Antonio Bartoccini); a Vitakraft è andato quello per la migliore Performance di bilancio, ritirato da Claudio Sciurpa e consegnato da Emanuele Mantovani; Antonio Bartoccini ha ricevuto il premio Gentilezza, consegnato da Margherita Scoccia, assessore comunale di Perugia; i premio Famiglia & impresa è stato assegnato alla famiglia Benedetti, ritirato da Maria Pia Benedetti insieme al figlio Giovanni Mauro, e consegnato dall’avvocato Matteo Gianbartolomei. Ancora, assegnati il Premio Sostenibilità & innovazione, in collaborazione con la Tgr dell’Umbria, a Fertitecnica Colfiorito, ritirato da Alessio Miliani e consegnato da Giovanni Parapini; il premio Sport & Impresa a Gino Sirci consegnato da Giuseppe Sabatino; il premio Impresa da copertina, in collaborazione con Piacere Magazine, a Giacomo Paolo Barnocchi di Edotto consegnato da Laura Vanni. Il premio Start Up è andato a Serranova di Stefano Chiocchini consegnato da Marco Squarta, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria; quello per l’Efficienza a Cogelab di Mirco Salari consegnato da Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria; il premio We are Team ad Andrea Sfascia di Borgobrufa consegnato da Simone Fittuccia e Tiziano Sordini; il premio UniassiTeam Unipolsai Unisalute ad Antonello Palmerini consegnato da Matteo Mallini e Alessandro Mazzocchi.