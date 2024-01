Il “glamping“ al Trasimeno. Campeggio, ma di lusso

“Il papà del glamping“ si è presentato alla comunità di Sant’Arcangelo di Magione. Durante la partecipata assemblea pubblica di giovedì in paese. L’imprenditore Loek Van De Loo, proprietario del Trasimeno Glamping Resort struttura turistica che aprirà questa estate a Sant’Arcangelo, era infatti presente – assieme alla moglie Chicca Scalvini e a diversi collaboratori – e ha parlato del nuovo tassello della catena glampling che la famiglia Van De Loo-Scalvini possiede e gestisce in Italia. Olandese di nascita ma italiano nel cuore, Loek Van De Loo è colui che, per primo, ha diffuso e incentivato la crescita e il cambiamento in chiave glamour della vacanza all’aria aperta. Un modello di turismo che da sempre piace ai viaggiatori che arrivano nel nostro Paese da oltreconfine. "In altre parole, una grande opportunità per Sant’Arcangelo e per tutto il Trasimeno – come ha voluto specificare il sindaco Giacomo Chiodini –. L’intervento di Loek ha letteralmente catturato i presenti".

Il nuovo modello di ricettività al Trasimeno aprirà questa estate, sull’onda dei moderni glamour camping resort e sarà la nona struttura del marchio italo-olandese Vacanze col cuore, azienda leader nel settore del turismo open air guidata dalla famiglia Van De Loo-Scalvini. Collocato nell’area a fianco del pontile di Sant’Arcangelo potrà accogliere oltre mille ospiti in una superficie di circa sei ettari. Grazie alla particolarità della proposta turistica si stima, inoltre, un aumento delle presenze con una crescita che – nell’arco di tre stagioni – porterà l’azienda dalle 8mila del 2022 alle circa 70mila presenze a regime. Qui era già presente il camping villaggio Italgest che, in passato, era riuscito a registrare arrivi da tutta Europa con decine di migliaia di presenze turistiche ogni estate, fino a superare in alcuni anni la cifra record di 100mila in una sola annualità: si è trattato per quasi trenta anni del più grande campeggio per numero di presenze in Umbria. "La nascita di questo Glamping – sottolinea la famiglia Van De Loo-Scalvini – rappresenta una grande opportunità di crescita per il comparto turistico. Verranno creati nuovi posti di lavoro, dal momento che è previsto un team di 60/70 dipendenti".