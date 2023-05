’’Il giorno delle stelle’’ Gli studenti sul palco

FOLIGNO – Sarà l’amicizia il tema sul quale si dovranno confrontare le tre scuole in gara nella quarta edizione del concorso ’’Il giorno delle stelle’’, organizzato dall’associazione "Le ali della mariposa". Le scuole in concorso sono l’Istituto alberghiero di Spoleto "Giancarlo de Carolis", l’Istituto tecnico, economico e professionale "Casagrande Cesi" di Terni e gli studenti adulti del CPIA Perugia1 nella sede distaccata di Foligno. Tutti dovranno cimentarsi nel produrre una canzone inedita, nel testo e nella musica, sul tema dell’amicizia. Il titolo del concorso di quest’anno è infatti "L’amicizia è un albero che ti ripara", di Samuel Taylor Coleridge. A presentare il programma della giornata finale, prevista giovedì 25 maggio a partire dalle 10.30 all’Auditorium San Domenico, sono stati la dirigente scolastica dell’Istituto Scarpellini, Federica Ferretti, la presidente dell’associazione Lorella De Bonis, lo sponsor Gianni Angeli (.Form) e il sindaco Stefano Zuccarini. Le opere saranno valutate da una giuria qualificata. Il primo premio mette in palio mille euro, il secondo 600 euro e il terzo 400. Confermato anche il premio "Mariposa", consegnato a diverse personalità che si sono distinte per il talento e per le azioni legate al sociale. I premi andranno a Franco e Luciana Chianelli, fondatori del Comitato per la vita Daniele Chianelli. Un riconoscimento andrà allo stilista Claudio Cutuli, al pianista Luca Giuliani, Sara Lupparelli e Byron Torres in quanto campioni italiani Fids 2921 e campioni europei di Tango escenario 2022. Un premio anche a Valeria Mancini, la cantante folignate che per qualche settimana è entrata nella scuola di Amici. Ci saranno poi Andrea Paris e Matteo Angeletti di Innuendo Academy ad arricchire la mattinata.

Alessandro Orfei