Il futuro dello Stadio degli Ulivi Il Complesso in cerca di risorse col progetto di riqualificazione

Quale destino per il campo da calcio, la piscina e i campi da tennis del complesso dello Stadio degli Ulivi? Tutto dipenderà dai soldi che si riuscirà a intercettare. Per il campo da calcio si pensava che la presenza del Cosenza in ritiro in Assisi potesse portare alla riapertura della struttura, ma nulla e anche la nuova squadra di Riccardo Gaucci giocherà a Viole. "Il complesso Stadio degli Ulivi è nella disponibilità del Comune: necessita di alcune manutenzioni che l’amministrazione ha già messo in cantiere" spiega il sindaco Stefania Proietti che, riguardo al Cosenza, evidenzia come l’amministrazione si fosse attivata per predisporre la concessione per un tempo limitato al ritiro, ma gli interessati hanno preferito altre scelte. La squadra di Gaucci – viene evidenziato – ha chiesto di giocare ad Assisi in via informale e comunque la struttura necessita di interventi. "E’ in corso di espletamento un concorso di idee finanziato dal Fondo politiche per la coesione del dipartimento consiglio dei ministri nell’ambito del Pnrr con circa 90 mila euro, che porterà all’acquisizione di idee progettuali e di un progetto di fattibilità per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e attualizzazione del complesso, piscina e campi da tennis compresi (per i quali c’è la volontà di fare manutenzione e pubblicare una ‘manifestazione di interesse’) – dice Proietti -. L’intenzione del ministero è di finanziare gli interventi scelti dalle amministrazioni. In autunno la commissione tecnica sceglierà il migliore progetto in esito del concorso di idee, che quantificherà le risorse per la sistemazione del complesso sportivo, per il quale servono milioni di euro. In base al progetto bisognerà cercare tra i Ministeri le risorse per la sistemazione definitiva del complesso".

Maurizio Baglioni