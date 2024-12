Il futuro della città, ragazzi tocca a voi. Scenari alternativi verso il cambiamento

Obiettivo: stimolare i giovani a riflettere sui valori comuni che fondano l’Unione europea coinvolgendoli in un percorso di cittadinanza attiva. È l’iniziativa promossa da Work in progress, partner italiano del progetto EUtopia avviato nell’ambito del programma “Erasmus Plus” per incentivare la partecipazione democratica delle giovani generazioni, in particolare di ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Il Comune, che sostiene il progetto, ricorda i che l’iniziativa, dal forte valore educativo e sociale, si articola in due tappe. La prima, conclusa di recente, è consistita nel laboratorio “Teatro Utopia”. “La seconda attività è la call ‘Non è Utopia’, rivolta agli studenti delle superiori. Un’occasione per comprendere, attraverso il loro sguardo, le problematiche attuali della città, per valorizzare la capacità di ideare scenari alternativi e per stimolare il contributo dei più giovani al cambiamento. L’avviso è reperibile sul sito www.misterytour.it. I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre venerdì 14 febbraio all’indirizzo e-mail: [email protected].