Il Formula riapre: stasera una festa. Istituite navette gratuite per il locale

Riapre questa sera la discoteca Formula dopo i 15 giorni di chiusura disposti dal Questore di Perugia per motivi di ordine e sicurezza pubblica (relativi ai fatti avvenuti l’anno scorso e oggetto di una specifica ordinanza del 15 febbraio). Il locale da oggi torna a ospitare il popolo della notte con una serata riservata ai maggiorenni e promossa nell’ambito di Only Wine. Per l’occasione sono state introdotte alcune novità: per favorire l’ordine pubblico e la sicurezza, in concomitanza con la manifestazione enologica che si svolge in centro, sono state istituite delle navette che ogni 20 minuti percorrono la tratta Formula-Piazza Garibaldi, andata e ritorno. I trasporti iniziano dalle ore 23.45 (fino alle 3) per l’andata e dalle 3.30 (fino alle 5) per il ritorno. La direzione della discoteca si riserva inoltre "il diritto di selezione all’ingresso". A porre i sigilli al locale erano stati due settimane fa i poliziotti del commissariato tifernate su disposizione del Questore di Perugia in applicazione del decreto emesso il 15 febbraio scorso che ne disponeva la chiusura per 30 giorni, poi sospesa e riapplicata. La vicenda è stata oggetto di ricorso al Tar. Il titolo della serata che segna la riapertura del Formula è: "Con un deca solo musica italiana", promossa in collaborazione con Extrawine e il consorzio Pro-Centro che raggruppa i negozi del centro storico. Quella col Formula è solo una delle iniziative che da oggi invadono il centro storico di Città di Castello dove fino a lunedì c’è Only Wine, il salone dei giovani produttori di vino. Protagonisti un centinaio di vignaioli provenienti da 20 regioni italiane e anche dall’estero. Il giardino di palazzo Vitelli prende vita con le tensostrutture che ospitano l’edizione numero 12 del salone che si arricchisce di nuove traiettorie internazionali, accogliendo per la prima volta una selezione di vini giapponesi.

L’apertura dei banchi d’assaggio è prevista per oggi pomeriggio alle ore 14 mentre l’inaugurazione alle ore 16. Tanti appuntamenti sono inseriti nel programma della tre giorni dedicata alle giovani cantine: oggi e domani apertura al pubblico mentre lunedì appendice riservata agli operatori del settore. Ma non solo giardino di palazzo Vitelli: Only Wine propone in centro storico allestimenti ad hoc e iniziative correlate tra degustazioni, show cooking, presentazione di libri e giochi di luce sui palazzi.