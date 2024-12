Il Foligno sbanca Poggibonsi

POGGIBONSI 0 ACF FOLIGNO 1

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Marcucci (13’ st Fracassini), Bigica, Bellini (26’ st Boganini, 44’ st Capezzuoli), Vitiello, Framura, Valori (26’ st Mignani), El Dib (34’ st Palazzesi), Borri, Salvadori. A disp.: Bruni, Martucci, Pisco, Fermi. All.: Calderini.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini (31’ st Zichella), Ceccuzzi (33’ st Mattia), Nuti, Grea, Settimi (21’ st Panaioli), Brevi, Tomassini, Khribech (46’ st Maselli), Calderini (41’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, Cesaretti, Zmejkoski, Di Cato. All.: Manni.

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia (assistenti: Sintini di Cesena – Corbelli di Rimini)

Marcatore: 11’ st Calderini (F)

Note: ammoniti Pacini, Bigica (P), Khirbech, all. Manni (F). Recupero: pt 2’, st 4’.

POGGIBONSI - L’Acf Foligno si mette un’altra stella al petto superando di misura il Poggibonsi al “Lotti“. La zampata di Calderini in avvio di ripresa vale la consacrazione per la squadra biancoazzurra, che chiude il girone di andata a quota 31 punti al quarto posto. Applausi per la matricola di Manni. L’Acf prende subito in mano le redini del gioco e ha una grossa occasione: Settimi, su sponda di Brevi, ha la palla buona in area piccola, ma la sua conclusione è debole e la difesa di casa riesce a salvare sulla linea. Tomassini vede annullato il primo dei tre gol e nella ripresa l’Acf Foligno continua a fare la partita e al 56’ passa. Punizione calciata da Khribech, Pacini compie una prodezza e salva con l’aiuto della traversa, ma la sfera rimane lì e Calderini non sbaglia. Il Poggibonsi prova l’assalto ma la retroguardia di Manni tiene che è una meraviglia.

Tante palle lunghe e calci piazzati, qualche mischia, ma i minuti scorrono veloci e l’Acf sbaglia più volte il contropiede del raddoppio: la migliore occasione capita a Brevi, assistito da Calderini, con Pacini che gli mura la conclusione.