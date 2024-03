Il figlioletto chiama aiuto. Uomo arrestato

"Venite per favore, il papà picchia la mamma". Una telefonata per porre fine a un incubo. Il coraggio di un bambino di andare contro la violenza anche se a metterla in atto è il proprio padre. La risposta più efficace al terrore che lui, i suoi fratelli e la madre, avrebbero vissuto per colpa di un uomo violento che, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe fermato neanche davanti ai bambini. Ora è stato arrestato. E, come detto, proprio uno dei figli lo ha fatto arrestare, combattendo la paura di quella violenza. Stando all’ipotesi accusatoria, dopo una violenta lite per futili motivi, l’uomo avrebbe iniziato a colpire con pugni in faccia la moglie, davanti al bambino e ai due fratelli. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia hanno bloccato il presunto marito violento, 42 anni originario del Marocco, mentre la donna, 44 anni, è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Perugia, dove è stata giudicata guaribile in 15 giorni per le lesioni riportate. Dagli accertamenti è emerso che il 42enne, con precedenti di polizia a suoi carico, non sarebbe stato nuovo a simili comportamenti nei confronti della donna, nel dicembre 2021 infatti, era stato destinatario del divieto di avvicinamento alla casa familiare, nel febbraio del 2022, dell’ammonimento del questore di Perugia.