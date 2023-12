Il festival Isabella Rossellini all’Umbria Green

Una superstar internazionale incorona l’ottava edizione dell’Umbria Green, il festival a impatto zero dove la natura diventa spettacolo. E’ Isabella Rossellini (foto sopra) che il 18 gennaio sarà al Lyrick di Assisi per la prima data italiana del suo show “Darwin’s Smile“. Un autentico evento che gli organizzatori - Techne e associazione culturale De Rerum Natura - hanno raccontato ieri, anche per fare il punto sull’andamento e le prospettive di una manifestazione in grande crescita, sempre più punto di riferimento del turismo sostenibile della regione.

Attrice dalla carriera strepitosa e da sempre appassionata di etologia e natura, Isabella Rossellini tenterà di riconciliare in “Darwin’s smile“ due mondi considerati agli antipodi, arte e scienza. "Lo spettacolo – racconta il direttore artistico Daniele Zepparelli – sarà una lezione sull’evoluzione e sulla recitazione. Con comicità, ironia e semplici espedienti, l’attrice interpreterà sul palco cani, gatti, galline, pavoni e, naturalmente, Charles Darwin per dimostrare come l’arte della recitazione possa servire a comprendere la misteriosa natura degli animali e le loro emozioni". I biglietti vanno da 20 a 40 euro con riduzioni per gli under 25 e sono già in vendita su Ticketitalia e Ticketone, con la possibilità di una Gift Card come regalo di Natale.

“Il sorriso di Darwin“ sarà così il suggello del Festival che si è chiuso il 30 settembre con oltre 7mila spettatori e un aumento del 30% rispetto all’anno passato, in quello che vuole essere un vero e proprio progetto artistico che coinvolge tutte le arti e la scienza nel segno della natura. "Siamo passati da 15mila a 70mila euro di incasso – aggiunge il direttore artistico – con un un pubblico molto giovane, al 75% femminile".

Umbria Green già guarda alla nona edizione che si aprirà, come sempre, il giorno di primavera il 21 marzo con Stefano Bollani (foto sotto) al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto con il Danish Trio. Non solo: entro la fine dell’anno lancerà il Podcast, "per inserire questo grande racconto della sostenibilità in un apparato tecnologico digitale all’avanguardia con una vera e propria serie del Festival". E in collaborazione con il Garden Club e Pro Natura a Terni c’è il progetto di educazione ambientale “ Viviamo il parco” con 500 studenti delle scuole.

"Il Festival è un laboratorio per l’ambientalismo del futuro che, al di là di ogni ideologismo, sarà un nuovo umanesimo, un nuovo rinascimento" dice. E Luciano Zepparelli, Ceo di Techne, ricorda che la società si occupa di energie rinnovabili e mobilità elettrica con 12 posti di lavoro. Su questo fronte, in accordo con Plenitude e Be Charge, gestirà presto anche 4 hub di ricarica per le auto: tre in Umbria di cui imminente a Centova, Perugia, con nove colonnine.

Sofia Coletti