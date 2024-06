Il ’Festival dei Cammini’ oggi arriva in centro

CITTÀ DI CASTELLO – Il Festival dei Cammini di Francesco arriva oggi a Città di Castello con una serie di iniziative a partire dalle ore 17.30 quando è in programma la "Caccia in città alla conquista di Tiferno", una caccia al tesoro nel centro storico. La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco.

Alle ore 18 nella sala consiliare del Comune c’è l’incontro sul tema "Dal dono alla donazione. Il ruolo delle fondazioni a supporto del terzo settore" con le Fondazioni Perugia, Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Etica, Cattolica, Unicredit Foundation e Cassa di Risparmio Città di Castello. Momento clou in serata alle ore 21 in piazza Gabriotti dove si svolgerà l’incontro "Il dono della narrazione: una riflessione sull’attualità" con Pif (Pierfrancesco Diliberto) in dialogo con Giovanna Zucconi. Domani il Festival si sposta alle ore 18 in Valtiberina toscana al Teatro di Anghiari, per il concerto e la premiazione del secondo Concorso Internazionale di Composizione con ospite d’eccezione e voce recitante David Riondino mentre alle ore 21.30, in piazza Baldaccio, è in programma il concerto "Filippo Graziani canta Ivan", con Filippo Graziani. "Il bilancio dei primi appuntamenti che si sono svolti lo scorso fine settimana è stato assolutamente positivo – dice David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina che promuove la manifestazione itinerante – le tematiche affrontate sono state tantissime, molti amici del Festival hanno declinato il tema del dono sotto svariati aspetti. Si è parlato di dono come elemento capace di creare relazioni di fiducia fra le persone e sotto questo aspetto, il nostro Festival, sta diventando esso stesso un dono".