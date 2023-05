Il fascino retrò delle auto d’epoca Torna la “Coppa della Perugina“

Tutti a bordo sulle strade dell’Umbria per una grande festa che unisce il fascino della storia con le eccellenze d’arte, enogastronomia e natura del territorio. Torna la ‘Coppa della Perugina’, rievocazione storica della corsa inventata negli anni Venti da Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli che il Camep (il Club Auto Moto d’Epoca Perugino) organizza da oggi fino a domenica. La trentaquattresima edizione è stata presentata ieri a Palazzo dei Priori dal presidente Camep Ugo Amodeo, con il sindaco Romizi, l’assessore Merli, il presidente del Consorzio Perugia in centro Mercuri. Per quattro giorni (uno in più rispetto al passato) sono attesi oltre cento equipaggi dall’Italia e dall’estero. Da segnalare una Fiat 1500 del 1965 della Polizia stradale, proveniente dall’Autoparco di Padova, condotta da un equipaggio in uniforme.

"Il motorismo storico – ha detto Amodeo – è una straordinaria occasione per aprirsi ad altre realtà e culture". E’ il caso dell’amicizia con Hidetomo Kimura, architetto giapponese che sarà alla rievocazione e che ha dato la possibilità di far venire a Perugia due artisti come Tayga Abe e Tsunao Yamai.

La Coppa della Perugina si apre oggi al circuito di Magione, domani fa rotta su Panicarola, Paciano e Castiglion del Lago e nel pomeriggio al Quasar Village di Ellera per una prova di abilità mentre sabato, dopo la trasferta a Sansepolcro, il momento clou in centro storico di Perugia per la sfilata delle auto dalle 17.30 lungo Corso Vannucci. Come da tradizione gli studenti del Liceo Artistico di Betto indosseranno vestiti d’epoca dei magnifici anni Venti. Domenica mattina gra finale con la visita al Museo storico e Scuola del Cioccolato a San Sisto e con rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina.