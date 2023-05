Il fascino di Pinocchio ha messo tutti in fila

CITTA’ DI CASTELLO – Trentasei capitoli, 215 pagine lette tutte d’un fiato senza soluzione di sosta da una vera e propria catena umana che ha dato voce ad una giornata memorabile. Tutti in fila per leggere ’Le Avventure di Pinocchio’ e celebrare i 140 anni del libro di Carlo Collodi, simbolo della letteratura italiana, il più tradotto al mondo. Come da programma alle ore 15,30 in punto, la responsabile della biblioteca Patrizia Montani, ideatrice dell’iniziativa, ha dato il via alla ’maratona’ di lettura promossa insieme a volontari e associazioni (Amici della Biblioteca, circolo LaAV – Leggere ad Alta Voce, casa editrice La Tifernate, cui si sono aggiunti i contributi di singoli utenti).

Un pregiato volume, realizzato da ’La Tifernate’, messo a disposizione dalla libreria Paci di Città di Castello, ha così cominciato a passare di mano in mano ed ha assunto le sembianze e le voci di circa quaranta volontari di età, provenienza ed esperienze diverse che da giorni si erano prenotati, raccogliendo l’appello dell’iniziativa.

Fra loro anche l’assessore alla cultura, responsabili e collaboratori della biblioteca e del Servizio comunale che ha sede nel palazzo Vitelli a San Giacomo, uno dei gioielli rinascimentali della città. Come in un film, pagina dopo pagina le figure di Geppetto, della fatina, di Mangiafuoco e Lucignolo si sono materializzate tra tutti coloro che erano attorno a Pinocchio, affascinati da quel racconto davvero senza tempo. Al termine della ’staffetta’ di lettura un lungo applauso ha salutato un evento partecipato che, per qualche ora, ha unito nonni e nipoti in un abbraccio affettuoso per un libro che tutti hanno sentito raccontare almeno una volta nel vita. E che stavolta è stato letto tutti insieme, in un modo inedito e piacevole.