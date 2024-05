Il fascino del Calendimaggio. Svelate le dieci aspiranti al titolo di Madonna Primavera

Una settimana al Calendimaggio con tanti appuntamenti a far da battistrada: svelati ieri i nomi delle dieci aspiranti al titolo di Madonna Primavera, regina della festa che sarà poi eletta giovedì 9 maggio dopo i giochi medievali. Per la Magnifica Parte de Sotto sono Milena Bocchini, Maddalena Simonelli, Matilde Fiorucci, Chiara Fabbri, Martina Santarelli, per la Nobilissima Parte de Sopra Teresa Angelica Settimi, Viola Frascarelli, Caterina Roberti, Maria Sophia Sensi, Elisa Benvenuto. La presentazione ufficiale, nella piazzetta della Chiesa Nuova, alla presenza del presidente dell’Ente Calendimaggio Marco Tarquinio, del sindaco Stefania Proietti, dei Priori delle Parti, Massimiliano Della vedova e Aleardo Pelacchi, di tanti partaioli. Al termine l’omaggio canoro dei "Cantori di Assisi" diretti da Gabriella Rossi. In serata le cene propiziatorie nei quartieri de Sotto e de Sopra. Fra gli appuntamenti odierni, in piazza Santa Chiara, gli spettacoli della Compagnia Balestrieri di Assisi" (ore 14.30) e degli Sbandieratori di Assisi (ore 17). Sono inoltre aperte le taverne dell’Ente, compresa quella curata dallo chef Giorgione) e della Parti. Inoltre con "Ristoranti del Calendimaggio" le strutture aderenti hanno inserito nel menu un piatto unico per rendere omaggio alla festa: la portata viene servita su un piatto, prodotto dalla Confcommercio e realizzato in maiolica da Fabio Gialletti di Deruta, che verrà regalato a fine pasto. Il Calendimaggio si svolgerà da mercoledì a sabato 11 quando, in serata, verrà assegnato il Palio sulla scorta delle valutazioni dei giurati: Virtus Zallot, Claudio Autelli e il musicologo Sandro Cappelletto.