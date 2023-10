Il Duo Pelli-Ragni celebra Tullio Macoggi a Palazzo Gallenga

Omaggio a Tullio Macoggi: la stagione dei concerti dell’Agimus propone per oggi alle 17 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri a Palazzo Gallenga la performance del duo pianistico “Tullio Macoggi“ formato da Giuseppe Pelli e Stefano Ragni per ricordare il celebre maestro milanese e a38 anni dalla scomparsa. saranno eseguite musiche di Mozart, Beethoven, Schubert, Donizetti e Grieg, l’ingresso è libero.

L’’immagine di Macoggi – dicono i due musicisti – è per noi indissolubilmente legata a Perugia dove nel 1939 era approdato, alla ricerca di una regione che potesse offrirgli serenità e interiorità". Difficile contenere in poche righe il curriculum del Maestro Tullio Macoggi, nato a Milano nel 1985 e celebrato in Italia e nel mondo per la sua eccellente di solista e di collaboratore pianistico. A Perugia ha insegnato pianoforte al Conservatorio, allora Istituto comunale Morlacchi e lasciò la città con Concerto in re minore di Bach nella Sala Maggiore della Galleria Nazionale dell’Umbria.