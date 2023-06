Il Due Mondi lancia “Il Laboratorio del Sogno”, Progetto di Edutainment sul Costume Teatrale

Il Due Mondi lancia “Il laboratorio del sogno. Simbologia e arte del costume teatrale“: è il primo progetto

di edutainment diffuso sul costume, a cura di Fabiana Giacomotti, storica del costume, che ieri l’ha presentato con il costumista e designer Arthur Arbesser, il costum ista Massimo Cantini Parrini e la stilista Raffaella Curiel. Si articola in una mostra comparativa di costumi esposti fino al 9 luglio nel foyer del Teatro Nuovo Menotti, a corollario del nuovo allestimento dell’opera “Pélleas et Mélisande“ di Debussy che ha debuttato ieri. E in laboratori sul costume nel Complesso di San Nicolò, a ingresso libero con prenotazioni a 0743.776444.