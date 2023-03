Il disagio degli studenti In duecento si rivolgono allo psicologo dell’Ateneo

Quasi duecento studenti hanno fatto ricorso allo psicologo dell’Università l’anno scorso: di questi la metà studia in una facoltà unmanistica, il 21% in area medica. A tracciare il bilancio dell’attività è l’Università degli Studi di Perugia attenta sia al benessere psicologico dei propri studenti e sia nel sostenerli a loro approccio allo studio. Tre infatti sono i servizi gratuiti di accompagnamento psicologico e didattico: il Servizio di counseling psicologico “Focus Psi”, il counseling pedagogico-didattico, destinato ad affrontare le problematiche relative ai processi di apprendimento e lo strumento operativo di "[email protected]".

Il “Focus Psi“ è uno spazio di ascolto e sostegno psicologico per tutti gli studenti iscritti all’Ateneo che offre supporto nella gestione di problematiche personali, relazionali ed emotive. Il Servizio funziona sulla base dell’auto segnalazione tramite mail da parte dello studente.

Con UniPg che vuole sostenere i suoi iscritti nel percorso di crescita personale generale, offrendo un aiuto psicologico concreto, fondato su figure professionali, che possa portare alla gestione delle difficoltà. Il counseling si svolge in massimo cinque incontri, attraverso i quali si cercano di comprendere i contorni del problema, attivando le risorse psicologiche interne dello studente e - quando necessario - inviandolo ad altro tipo di interventi strutturali (ad esempio psicoterapia, intervento farmacologico).

Nel 2022 sono stati 1.180 i colloqui erogati per 184 percorsi intrapresi; a farne maggiore richiesta sono le studentesse (70.9% contro 29.3 di studenti) e nell’82% di casi si tratta di iscritte e iscritti fuori sede. Sono gli studenti dell’area umanistica nel 48% dei casi mentre nel 21% dei casi le richieste sono giunte dall’area medica. Il servizio è rivolto esclusivamente agli studenti iscritti a UniPg e si svolge in presenza. E’ disponibile su appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, prenotandosi alla mail [email protected]

Il Servizio Pedagogico Didattico e [email protected] consiste da un lato nel focus specifico educativo e, dall’altro, la sua dimensione di accessibilità. Tra i suoi obiettivi il sostegno nell’acquisizione eo affinamento del metodo di studio; la ridefinizione del percorso di studio attraverso un ri-orientamento; il sostegno nel delineare il Progetto di vita per gli studenti con disabilità; l’individuazione degli strumenti compensativi per gli studenti con Dsa.

Il Laboratorio [email protected] è uno spazio, attrezzato con tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic), per rispondere ai bisogni degli studenti e in particolare a quelli con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (Dsa). Rispetto all’anno di inizio dei due servizi, il 201819, per il Servizio Focus Pedagogico Didattico si è passati da 602 a 824; in [email protected] da 248 a 534 accessi.