Il disagio da ’combattere’: "Lo sport per rieducare i giovani detenuti"

Lo sport come momento di rieducazione e formazione nei confronti dei giovani detenuti. Ma non solo, perché la ’misura’ interesserà sia i minori che gli adulti. E’ l’ultima iniziativa in campo sociale della giunta comunale guidata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi che, su proposta dell’Assessorato dello Sport, ha manifestato la volontà di partecipare alla prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa in questo senso.

L’accordo promosso insieme alla Commissione ’Oltre il Diritto’ dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, è funzionale a consentire a minori, giovani adulti e adulti, assoggettati a procedimento penale e detenuti, di sperimentare l’attività sportiva o svolgere lavori socialmente utili presso enti o associazioni sportive, rivolti anche alla cura e tutela della disabilità, così da acquisire “elementi rieducativi e formativi”, ovvero comportamenti e regole propri di tale contesto. Tutto ciò allo scopo di favorire "un inserimento e/o reinserimento sociale alternativo ai circuiti devianti e con elementi di rischio".

Numerose le altre realtà che hanno già rappresentato la volontà di aderire all’intesa in occasione di un imminente evento organizzato per il tramite della Commissione dell’Ordine degli Avvocati di Perugia: Corte d’Appello di Perugia, Procura generale presso la Corte di appello di Perugia, Tribunale di Perugia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Tribunale dei Minorenni di Perugia, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia, Ufficio del Giudice di Pace di Perugia-Città di Castello-Gubbio-Todi-Foligno-Città della Pieve-Castiglione del Lago, Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Perugia, Centro per la giustizia minorile per l’Umbria e la Toscana, Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Perugia, Comitato regionale Coni Umbria, Casa Circondariale di Capanne e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

"E’ un’iniziativa che ho a cuore da molti anni – afferma l’assessore comunale allo sport, Pierluigi Vossi –. Questo futuro protocollo d’intesa coniuga le mie due passioni, ovvero l’attività forense e lo sport, e l’ho predisposto prima di questo incarico amministrativo assieme alla Commissione ’Oltre il diritto’. Oggi ho ritenuto essenziale estendere la partecipazione anche alla nostra amministrazione. Il Comune di Perugia – precisa Vossi –, così, potrà impegnarsi a promuoverne le finalità presso le associazioni e società affidatarie dei suoi impianti sportivi a mezzo di appositi regolamenti e convenzioni, oltre che a segnalare il nominativo di quelle disposte a condividere le progettualità di riabilitazione sociale e ad accogliere le persone destinatarie dell’intervento".