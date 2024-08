Il Digipass è accessibile ad Ellera e al Quasar Village

CORCIANO - Il Punto Digitale facile (Digipass) è accessibile ad Ellera e al Quasar Village. "Scopo di questo progetto è rendere i cittadini sempre più autonomi nell’accesso ai servizi digitali, ad esempio, dal creare lo Spid all’attivare la Pec, dall’accedere all’anagrafe digitale o alle pratiche telematiche comunali, al prenotare una visita medica a ritirare i referti online", così l’assessore ai Servizi Sociali Giordana Tomassini ha commentato l’attivazione a Corciano dello sportello Digipass, il nuovo servizio gratuito per la zona sociale n.2 comprendente, oltre al territorio comunale, Perugia e Torgiano. I punti Digipass, da percepire come luoghi di inclusione e opportunità di conoscenza, assistenza e formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali, saranno aperti a tutti, il martedì dalle 15 alle 17 alla sede Cisl di via Gramsci n.8 (accanto alla Farmacia di Ellera) e il sabato dalle 16 alle 19 al Quasar Village. Sul nuovo servizio, il consigliere Andrea Braconi, con delega all’Innovazione Tecnologica evidenzia "il Digipass rappresenta una svolta nel modo in cui i cittadini interagiscono con i servizi comunali. La sua importanza risiede nella capacità di rendere i servizi più accessibili, sicuri ed efficienti". "L’adozione del Digipass da parte dei comuni è un passo cruciale verso una pubblica amministrazione più moderna e inclusiva. I benefici non si limitano alla semplificazione burocratica, ma si estendono a una maggiore partecipazione dei cittadini".