Il degrado alla stazione. Sottopasso nel mirino

CITTA’ DI CASTELLO – Stazione di Città di Castello e degrado: un caso infinito che torna di nuovo sui tavoli istituzionali. Stavolta si chiede di conoscere quali progetti siano in essere per il ripristino della totale funzionalità del sottopasso situato in zona stazione nei pressi di via Galilei che collega anche due popolose zone residenziali. Ne chiede conto il consigliere comunale Tommaso Campagni (Forza Italia) che in queste ore ha presentato un documento all’attenzione di sindaco e giunta. "Il sottopassaggio – scrive Campagni – rappresenta un percorso utile per i pedoni, soprattutto per i cittadini e per gli studenti della scuola media Pascoli che devono sopraggiungere alla stazione, ma questo è spesso vittima di chiusure quando le condizioni climatiche sono avverse (come nei giorni scorsi per allagamento)".

Non è tutto: il sottopassaggio – segnala il consigliere di FI – è anche oggetto di atti vandalici un po’ come tutta la zona della stazione e "versa in uno stato di degrado con rifiuti e sporcizia gettati nel sottopassaggio che provocano danni e rischio di allagamento quando ci sono giornate di pioggia". Una situazione insomma per la quale si attendono soluzioni da tempo, "ma la chiusura del sottopassaggio non può risolvere il problema dello stato di degrado e mancata fruibilità di quel tratto", aggiunge ancora Campagni nel documento depositato nel quale sollecita "una corretta manutenzione del sottopassaggio che garantirebbe un servizio utile ai cittadini e uno stato di decoro e sicurezza migliore per i residenti della zona". Il consigliere di Forza Italia interroga la giunta su "quali siano gli intendimenti dell’amministrazione comunale per risolvere tale problematica in tempi adeguati".