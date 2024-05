Il debutto di “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“. Matthias Martelli in prima nazionale a Solomeo

Una prima assoluta sigla la conclusione della stagione 23/24 del Teatro Cucinelli: è il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Matthias Martelli (nella foto): “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“ in scena da giovedì 16 a sabato 18 maggio (giovedì e venerdì alle 21, sabato alle 18), in una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria. Ci sono donne e uomini che nei secoli hanno percorso strade diverse da quelle indicate: scienziati, filosofi, artisti, pittori, giornalisti, liberi pensatori, che hanno scelto di essere dissidenti, rischiando la loro stessa esistenza. Martelli intreccia le vite di questi spiriti ribelli, raccontando come il loro pensiero ardente, ostacolato e deriso, abbia oltrepassato il tempo. Da Giordano Bruno a Galileo, da Caravaggio a Pasolini, passando per streghe, papesse, rivoluzionarie, fino a toccare il nostro tempo. Sulla scena l’attore e tre cantanti (Laura Capretti, Flavia Chiacchella, Roberta Penta) disegnano personaggi, epoche, luoghi, storie, unendo tragico e comico, grottesco e poesia, per scoprire che gli eretici sono ancora fra noi. "La tradizione dei giullari medievali, riscoperta da Dario Fo, è la base stilistica di Eretici: la fisicità, la mimica e la voce sono pienamente al centro della scena – racconta Martelli – Il corpo dell’attore si trasforma e si trasfigura, la sua voce muta timbri e registri: così un solo interprete assume in sé decine di personaggi. Allo stesso tempo gli elementi scenografici sono ridotti al minimo, requisito necessario per far esplodere la fantasia. Accanto all’attore sono le tre cantanti a cappella a riempire la scena. Non solo intonando le musiche originali del Maestro Castellan, ma trasformandosi in frati o streghe, severi inquisitori o intrepide rivoluzionarie". I biglietti si possono prenotare al Botteghino Tsu allo 075.57542222 o acquistare al botteghino del Morlacchi o del Cucinelli, online su www.teatrostabile.umbria.it.