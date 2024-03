Il Danish Trio di Stefano Bollani apre Umbria Green

Torna l’Umbria Green Festival, la manifestazione che trasforma la natura in spettacolo nel segno della sostenibilità ambientale. E l’inaugurazione, secondo tradizione, cade nel primo giorno di primavera in un ideale abbraccio che unisce la musica, la natura e gli obiettivi dell’Agenda 2030: rispetto, pace, uguaglianza e parità.

E’ un evento davvero speciale, quello che apre l’edizione 2024 del Festival, in scena domani alle 21 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti: protagonista sarà Stefano Bollani con il Danish Trio (nella foto) che unisce al celebre pianista due musicisti di punta della scena scandinava: Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria.

"Nel Danish Trio l’ascolto è un elemento centrale – sintetizza Bollani – e ciascuno di noi è, in ogni istante, attento a ciò che gli altri stanno suonando, concentrato sul suono nella sua totalità. Esattamente il mio ideale di gruppo jazz" Nei live Bollani, Bodilsen e Lund si uniscono per interpretare, improvvisare e creare momenti unici, in grado di trasmettere agli ascoltatori la felicità di vivere la musica senza pregiudizi. E senza una scaletta preordinata. Alla base di tutto c’è sempre la gioia di vivere: quella “Gleda” – come la chiamano i norvegesi – che dà il titolo a uno dei più fortunati album del trio. Biglietti disponibili su TicketItalia e Ticket One.

Umbria Green prosegue venerdì 12 aprile con Umberto Galimberti protagonista al Centro congressi Santo Spirito di Gubbio con “Il disagio giovanile nell’età dei cambiamenti climatici“