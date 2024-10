Il ’Curi’ da rimettere a nuovo. Ecco come sarà la curva Nord

PERUGIA – La speranza è che stavolta il "Curi" davvero torni a splendere e con esso anche la squadra. Intanto però la certezza è che la Nord e la Gradinata saranno rimesse in sesto. In curva in particolare, l’elenco delle cose da fare è lungo (si potrebbe cominciare a inizio 2026). Intanto è prevista la pulizia e verniciatura, poi interventi sulle ultime cinque file di gradoni per consentire l’inserimento della nuova copertura. Le sedute in plastica verranno riportate al colore originario. Quanto alla nuova copertura, sarà una struttura in acciaio integrata da quella che sorregge le tribune. E poggerà su una nuova fondazione che consentirà, inoltre, la riqualificazione degli spazi al di sotto delle gradinate. I pannelli sandwich di copertura saranno di colore grigio chiaro sotto, per dare luminosità agli spalti sottostanti, e rosse sopra. L’elemento di chiusura in alto, alle spalle dell’ultima fila di sedute, sarà costituito da una parete realizzata con pannelli sandwich, che potrà essere decorata con scritte evocative o emozionali. Le nuove strutture di copertura saranno progettate per sostenere l’installazione di un eventuale impianto fotovoltaico. Nella parte alta verrà riposizionato lo "storico" striscione "Forza Perugia - la curva nord è il tuo cuore". Previsto anche il rifacimento delle scale di accesso alle tribune, l’adeguamento dei servizi igienici, punti ristoro e postazioni di pronto soccorso: l’attuale bagno per uomini e quello per le donne saranno ristrutturati con nuovi rivestimenti e sanitari. I servizi igienici per gli uomini andranno integrati in numero mediante l’installazione due nuovi moduli prefabbricati e saranno installati altri due moduli con funzione di punto ristoro.