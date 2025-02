"Il Crocifisso nell’aula del Consiglio"

GUBBIO - Il consigliere comunale Luigi Girlanda (Rinascimento Eugubino) ha presentato un ordine del giorno al Consiglio comunale di Gubbio proponendo l’esposizione del Crocifisso nell’aula consiliare, da collocare sopra la sede del presidente del Consiglio comunale. "Il Crocifisso rappresenta non solo un simbolo religioso, ma anche un emblema dei valori fondanti della nostra comunità", dichiara il consigliere Girlanda. "La sua esposizione nell’aula consiliare rispecchia la storia e la tradizione di Gubbio, città caratterizzata da una profonda devozione cristiana che si manifesta in molteplici aspetti della vita civile, come nella solenne processione del Venerdì Santo con il Cristo Morto, evento di straordinario valore religioso, culturale e identitario". L’ordine del giorno sarà discusso in una delle prossime sedute del Consiglio comunale, che saranno annunciate nelle prossime settimane.