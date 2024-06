Il coraggio di investire "Vince la qualità. Chi pensa in grande rimane sul mercato"

"Perugia è la città che ci ha dato di più in termini di numeri e di soddisfazioni: così abbiamo deciso di fare un secondo investimento. Siamo al diciassettesimo locale tra l’Umbria e la Toscana (il nono con questo format) per un totale di 733 posti di lavoro". Lo ha detto Corrado Menchetti, “genio commerciale“ del marchio di famiglia, in occasione della pre inaugurazione del punto vendita in via Gerardo Dottori, nell’area industriale di san Sisto, dove si stima un bacino di utenza di circa 30mila persone. "Con questo locale – precisa il fratello Marco, che si occupa del processo produttivo del Gruppo – siamo presenti su un’arteria di traffico strategica nel complesso commerciale de La Fiorita. Un’area rinnovata e tutt’ora in sviluppo, vocata all’industria e al commercio". Ieri i primi ospiti del locale - imprenditori, amici, giornalisti e diversi politici, tra cui il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Luca Merli, il presidente del Consiglio regionale Marco Squarta, uno dei candidati sindaco Massimo Monnni - tra una tartare di chianina e un filetto di cinta, si sono resi conto in prima persona della qualità offerta dal brand Menchetti.

A tenere a battesimo il nuovo ristorante, l’assessore regionale al commercio Michele Fioroni. "Sono qui in veste di amico. Conobbi Corrado in un parcheggio. Mi aiutò a trasportare un Mac imballato. Fatte le persentazioni mi chiese informazioni sul marketing e le strategie di mercato. Lo sconsigliai di aprire un locale a Perugia. Lui non mi ha ascoltato e andò dritto per la sua strada, facendo le cose in grande, investendo sulle materie prime e sull’eccellenza del servizio. Ora l’azienda fattura qualcosa come 40 milioni di euro. Il resto è cronaca". Oggi l’apertura ufficiale, ospite il dj Mario Fargetta.

Silvia Angelici