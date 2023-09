"Il Comune spieghi come risolverà il problema del Piano regolatore"

L’amministrazione comunale spieghi ai cittadini come intende risolvere il problema del Piano regolatore. L’appello arriva dai consiglieri di opposizione Maria Elena Bececco, Diego Catanossi, Giancarlo Cintioli, Alessandro Cretoni, Alessandra Dottarelli, Sergio Grifoni (foto), Paolo Imbriani, Gianmarco Profili e Paolo Piccioni che accusano i colleghi di maggioranza di aver tenuto un comportamento scorretto nell’ultimo Consiglio. Al momento di trattare il delicato tema del Prg gli esponenti di centrosinistra hanno fatto mancare il numero legale e la seduta è stata sciolta con ampio anticipo. "Si i rimanda un argomento fondamentale per la città come il Prg, che è stato annullato dalla Corte costituzionale di fine luglio".