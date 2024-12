"Il Comune ha progetti per via dei Platani"

Tra le linee di finanziamento di Agenda Urbana è previsto uno specifico intervento sulle infrastrutture ciclistiche, per un totale di 1 milione e 150mila euro, nel quale rientrerà anche via dei Platani a Riosecco. Si è parlato di questo in consiglio comunale con l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti che ha risposto all’interrogazione della capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni, sullo stato di sicurezza della strada. La consigliera aveva fatto presente in aula come via dei Platani, nel tratto che collega la rotonda Rosalind Franklin al Quartiere Ecologico, "sia diventata un’arteria di servizio molto trafficata, interessata dal passaggio di una mole di veicoli notevole, ma ci sono incidenti e c’è un serio pericolo per pedoni e ciclisti, visto che la carreggiata è sprovvista di una banchina che ne metta al sicuro la circolazione". Nel riconoscere la necessità di intervenire, l’assessore Carletti ha puntualizzato che per via dei Platani l’amministrazione "ha già sul tavolo delle risposte e delle risorse, che faranno parte di una programmazione urbanistica complessiva della città oggetto di una coprogettazione con la Regione che comporterà un percorso di finanziamento e di realizzazione proiettato non all’oggi, ma al futuro". La consigliera Arcaleni in sede di risposta ha aggiunto: "È importante che via dei Platani sia stata inserita in una progettazione più ampia come quella di Agenda Urbana, che ha un finanziamento di oltre un milione di euro, ma ancora non c’è nulla di preciso e chissà se potremo vederne l’inizio in questa consiliatura".