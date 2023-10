Il Comune ha aperto la borsa. Dal bilancio spuntano più soldi per restauri e aiuti a famiglie

Oltre 200.000 euro per palazzo Vallemani, 33.000 euro per contributi abitativi, 8.000 euro per i costumi dei valletti municipali. Sono alcuni dei ‘numeri’ del consiglio comunale che ha approvato a maggioranza sia il bilancio consolidato anno 2022 con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, sia una variazione al bilancio di previsione che si è resa necessaria in relazione al riscontro di alcune maggiori entrate e di alcune maggiori necessità degli stanziamenti di spesa o di nuove spese.

Tra le variazioni più importanti lo stanziamento di ulteriori 205.629,72 euro per il progetto Pnrr rigenerazione urbana e riqualificazione di Palazzo Vallemani e 30 mila e 515 per un altro progetto Pnrr relativo alla piattaforma nazionale digitali dati.

Numerosi gli incrementi di fondi a diverso titolo per le persone e i nuclei familiari più bisognosi: 33 mila euro per contributi abitativi, 40 mila per assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità iscritti alle scuole secondarie, quasi 35 mila euro per servizi di integrazione per i cittadini stranieri, 14 mila euro contributi a famiglie per attività ricreative scolastiche ed extrascolastiche; 35 mila euro per progetto vita indipendente; 60 mila euro per rette anziani, disabili e minori; 15 mila per contributi alle famiglie per l’acquisto libri di testo; 100 mila euro in più per il Natale in Assisi; 8 mila e 500 euro per l’acquisto di nuovi costumi per il corpo dei valletti comunali. "Il bilancio consolidato – viene evidenziato - rappresenta in modo corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’ attività svolta dall’Ente attraverso articolazioni organizzative,enti strumentali e società controllate e partecipate".