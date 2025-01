Il Comune cerca venti volontari per il servizio civile

TERNI - La direzione Welfare del Comune rende noto che è stato pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Fino alle 14 del 18 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

In particolare il Comune di Terni, in quanto sede accreditata di Scanci, potrà avvalersi della presenza di 20 volontari che verranno impiegati in 8 progetti realizzati presso le sedi comunali: Istruzione, Welfare, Municipio, Lavori Pubblici, Biblioteca. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolate su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro. Gli aspiranti dovranno presentare domanda attraverso la piattaforma Dol entro le 14 del 18 febbraio 2025.